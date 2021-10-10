Liseli Beyza koronavirüse yenik düştü

Kütahya
'da 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kız koronavirüse yenik düştü. Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
son sınıf öğrencisi Beyza Güleşir, 15 gün önce rahatsızlandı. Yapılan testin pozitif çıkması üzerine Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
'nde tedavi altına alınan Beyza Güleşir, durumu ağırlaşınca entübe edildi. Ancak tüm çabalara rağmen genç kız dün hayatını kaybetti. Baba Sabri Güleşir, "Bizler aşılarımızı olmuştuk. Çok hayallerimiz vardı. Liseden mezun olduktan sonra tasarımcı olmak istiyordu. Hayallerimiz de dünyamız da yıkıldı. Allah kimseye evlat acısı göstermesin" dedi. Genç kızın cenazesi tarihi Ulu Cami
'de kılınan namazın ardından Ahi Erbasan Mezarlığı
'na defnedildi. Cenaze törenine, genç kızın ailesi ve yakınları ile Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık
ve vatandaşlar katıldı. Güleşir'in koronavirüs aşısı yaptırmadığı ve kronik rahatsızlıklarının olduğu öğrenildi.