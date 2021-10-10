Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Liseli Beyza koronavirüse yenik düştü
Giriş Tarihi: 10.10.2021

Liseli Beyza koronavirüse yenik düştü

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Liseli Beyza koronavirüse yenik düştü
Kütahya'da 17 yaşındaki lise öğrencisi genç kız koronavirüse yenik düştü. Devlet Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Beyza Güleşir, 15 gün önce rahatsızlandı. Yapılan testin pozitif çıkması üzerine Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Beyza Güleşir, durumu ağırlaşınca entübe edildi. Ancak tüm çabalara rağmen genç kız dün hayatını kaybetti. Baba Sabri Güleşir, "Bizler aşılarımızı olmuştuk. Çok hayallerimiz vardı. Liseden mezun olduktan sonra tasarımcı olmak istiyordu. Hayallerimiz de dünyamız da yıkıldı. Allah kimseye evlat acısı göstermesin" dedi. Genç kızın cenazesi tarihi Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Ahi Erbasan Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, genç kızın ailesi ve yakınları ile Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık ve vatandaşlar katıldı. Güleşir'in koronavirüs aşısı yaptırmadığı ve kronik rahatsızlıklarının olduğu öğrenildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Liseli Beyza koronavirüse yenik düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA