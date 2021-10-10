Mavi il sayısı 26’ya yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçen il sayısının 26'ya ulaştığını söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid- 19'a karşı güçlendiklerini belirten Bakan Koca, ikinci doz aşı oranında Mersin
'in yüzde 75'i geçtiğini ifade ederken "Mavi il sayımız 26. Toplum bağışıklığı için, bütün iller, ikinci doz aşı oranında yarışalım" değerlendirmesinde bulundu. Hakkari
'nin ikinci doz aşı oranının yüzde 65'in üzerine çıktığını belirten Koca, kentin yeni hedefinin "mavi" olduğunu ifade ederek, "Bu orana göre, haritadaki rengi sarı. Kovid-19'a karşı, Hakkari'nin tüm Türkiye
'ye mavi haberini vermesini bekliyoruz" dedi. ANKARA