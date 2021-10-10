‘Öldürme kastı olmasa başından vuramaz’

HAKKARI İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'in (46) şehit edildiği olayla ilgili iddianamede, hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle dava açılan polis memuru Nasuh Çulcu
'nun (28) "Öldürme kastıyla ateş etmedim" iddiası çürütüldü. İddianamede, "Şüpheli ifadesinde her ne kadar aralarında 2-3 metre mesafe olduğunu, öldürmek amacıyla ateş etmediğini beyan etmiş ise de şüphelinin mesleğinin polis memurluğu olması, atış sayısı, maktulün başına ve sırtına mermilerin isabet etmesi, maktul ile şüpheli arasındaki mesafenin kısa oluşu birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin maktul ile aralarında bulunan 2-3 metrelik mesafede öldürme kastıyla hareket etmese maktulü başından ve sırtından vurmayacağı, bu sebeple şüphelinin öldürme amacı ile hareket etmediği yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik nitelikte olduğu anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi. Emir SOMER
/ SABAH