Dünyanın en büyük Halk Ekmek fabrikası olacaktı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, belediye yönetiminin Hadımköy'de yapımı süren Halk Ekmek fabrikasını belediye encümeni vasıtasıyla aylık 50 bin TL bedelle kiralamaya çalıştığını belirtti. Göksu, AK Parti grup toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında Hadımköy Halk Ekmek fabrikası ve İETT araç bakım ve onarım ihalelerini araştırma komisyonunun veto edilmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Hadımköy'deki Halk Ekmek fabrikasının inşaatının kendileri döneminde başlatıldığını bildiren Göksu, seçim sürecinde inşaatın durduğunu ifade etti.





Fabrikanın bu zamana kadar bitirilmesi gerektiğini belirten Göksu, "Bizim dönemimizde 3 milyona kadar çıkmış ekmek üretim kapasitesinin şimdi 4-5 milyonlara çıkmış olması gerekiyor. Ancak şu an ekmek üretim kapasitesi 2 buçuk milyondan 900 binlere düşmüş ve Halk Ekmek tarihinde görülmemiş şekilde teslim ettiğimiz fabrikaları yönetemedikleri gibi dışarıya fason ekmek yaptırmaya başlamışlar. Paraya ihtiyaçları var, İETT'deki gibi karabataklara ihtiyaçları var. Halk Ekmek'i şimdi meclisten de gizleyerek encümenden kiralamaya çıkmışlar. Halkın ekmeğini aylık 50 bin lirayla kiralamaya çıkmışlar. Aylık 50 bin liraya ihtiyacınız varsa, gelin her ay biz kendi aramızda toplayalım, verelim, halkın ekmek fabrikasını birilerine peşkeş çekmeyin" dedi.

KİME EKMEK ÜRETTİRECEK, KİME PEŞKEŞ ÇEKECEKSİNİZ BU FABRİKAYI



Dünyanın en büyük ekmek üretim tesisi İstanbullular için AK Parti döneminde inşası başlandığını vurgulayan Göksu, konuşmasında şunları kaydetti: "Bütün donanımları alınmış fabrika CHP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından birilerine peşkeş çekilmek üzere meclisten de saklanarak, aylık 50 bin lira kirayla verilmek isteniyor. 'İstanbul senin' diye bir slogan kullanıyorlar ya, bunlar sadece İBB'nin imkan ve gücünü kendi bireysel menfaatleri ve örgüt paydaşlarına dağıtmak üzere, sizin kazanımlarınızı yok etmek üzere buraya gelmişlerdir.

İstanbul halkının ekmeğinden elinizi çekin. Bunlar ne zaman halk diyorsa sadece tepeden bakmak için halk derler. Bunlar ne zaman ekmek diyorsa milletin elinden ekmeğini almak için ekmek derler. AK Parti grubu ve Cumhur İttifakı olarak milletin ekmek fabrikasının birilerine peşkeş çekilmesine izin vermeyeceğiz. Nasıl ki İGDAŞ'ın binasını ve otoparkının satışını engellediysek bunu da engelleyeceğiz.



YOLSUZLUKLARI ARAŞTIRMA KOMİSYONU VETO EDİLDİ



İBB Meclisi tarafından kurulan İETT'deki ihaleleri araştırmak üzere kurulan araştırma komisyonunun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildiğine de değinen Göksu, "Eylül meclisinde İETT ile ilgili toplumun da yaşadığı gramı dikkate alarak İETT'de neler oluyor? diye sorular sormuştuk. Bu sorular çerçevesinde CHP kazandıktan sonra bir tane şirket gelmiş 1 buçuk yıl içerisinde yaklaşık 2 milyar liralık ihale almış. Çok başarılı bir şirket, işin yaklaşık maliyetlerini bilerek almış tüm ihaleleri. 14 tane ihale yapılmış bunlardan 7 tanesi 21B ile davetiye usulüyle yapılmış ve İstanbullunun 2 milyar lirası sadece bir kişiye gitmiş.

İBB Başkanı 'Kuru gürültü' dedi. İBB meclisi bir karar alarak, araştırma komisyonu kurdu. Ancak bu komisyon İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildi. İBB Başkanına sesleniyorum, 'Eğer bu kuru gürültüyse, kurulan araştırma komisyonunu neden veto ettin? Neyden korkuyorsun? Neyden çekiniyorsun? Bu vetonun Türkçesi 'Sakın karıştırmayın orada pislik var' demektir. Yürekleri yetiyorsa, kendilerine güveniyorlarsa, eğer dürüstseler, araştırma komisyonun önünü açsınlar, evrakları getirsinler İstanbul halkı adına denetleyelim. Ancak İBB Başkanı bunu veto etse de biz onların vetosuna rağmen bu komisyonu ısrar kararla kuracağız, gerekirse hukuki mücadele yapacağız ve bu komisyon çalışmaya başlayıp İstanbulluların hukukunu koruyacak. İstanbullular artık her gün yollarda otobüs itmekten her gün yolda kalan tramvay seyretmekten, bozulan metro seyretmekten İstanbul'un güzelliklerini ve tarihi manzaralarını seyredemez hale geldi. Onlar engellemeye çalışacaklar biz o engelleri aşarak İstanbulluların hakkını korumaya devam edeceğiz" dedi.