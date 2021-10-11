FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon! 7 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelileri yönelik çalışma başlatıldı. 2'si muvazzaf ve 4'ü ihraç edilen, 1'i açıkta olan ve 5'i emekli askeri personel olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konya merkezli 7 ilde bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.