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Giriş Tarihi: 11.10.2021 11:38 Son Güncelleme: 11.10.2021 11:43

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon! 7 gözaltı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon! 7 gözaltı

Konya merkezli 7 ilde yapılan FETÖ operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde mahrem askeri imam olarak görev yapan aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 12 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi. 7 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelileri yönelik çalışma başlatıldı. 2'si muvazzaf ve 4'ü ihraç edilen, 1'i açıkta olan ve 5'i emekli askeri personel olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Konya merkezli 7 ilde bu sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon! 7 gözaltı
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