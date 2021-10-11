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Giriş Tarihi: 11.10.2021 23:27 Son Güncelleme: 11.10.2021 23:32

Hatay Altınözü'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay Altınözü’nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına anında müdahale ederken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Dokuzdal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bir işçi dumandan etkilendi İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, 2 su tankı, 4 tanker ve 50 yangın söndürme işçisi sevk edildi.

1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Alevlere müdahale sırasında bir orman işçisi dumandan etkilendi. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahale ettiği işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınırken, yangında 3 hektarlık kızılçam ormanı ve 2 hektarlık zeytinlik alanın zarar gördüğü bildirildi.

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Hatay Altınözü'nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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