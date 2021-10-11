Hatay Altınözü’nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Alevlere müdahale sırasında bir orman işçisi dumandan etkilendi. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahale ettiği işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınırken, yangında 3 hektarlık kızılçam ormanı ve 2 hektarlık zeytinlik alanın zarar gördüğü bildirildi.