Hatay Altınözü’nde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Dokuzdal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bir işçi dumandan etkilendi İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, 2 su tankı, 4 tanker ve 50 yangın söndürme işçisi sevk edildi.
1 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Alevlere müdahale sırasında bir orman işçisi dumandan etkilendi. Olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahale ettiği işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınırken, yangında 3 hektarlık kızılçam ormanı ve 2 hektarlık zeytinlik alanın zarar gördüğü bildirildi.