HDP İzmir İl Başkanlığına saldırıda flaş gelişme: İddianameden dikkat çeken detay! 24 kez...

TANIK İFADELERİ

İddianamede, Onur Gencer'i Şair Eşref Bulvarı'na taşıyan sürücünün de aralarında olduğu taksi şoförleri, Gencer'in gittiği atış poligonu görevlileri, HDP İzmir İl Başkanlığı ile İngilizce kursu yetkilisinin ifadelerine yer verildi.

Onur Gencer'i binaya getiren taksi sürücüsü, sanığın sürekli müşterisi olduğunu ve daha önce de taksiye bindiğinde silah almak için evrak hazırlığı yaptığını, İngilizce kursuna gideceğini söylediğini ifade etti. Taksi şoförü, sanığın, sık sık taksiyle atış poligonuna gittiğini ve yolculuklarında zaman zaman kendisinden teybin sesini açmasını istediğini ve garip hareketlerine de tanık olduğunu belirtti.

Bir diğer tanık taksi şoförü ise sanığın taksisine binerek kendisini İzmir Çankaya'daki bir otele bırakmasını istediğini belirterek, "Yolda otel görevlisiyle konuşurken helikopter turu yapma imkanı olup olmadığını sordu. Bu binişinde sürekli kafasından aşağıya dezenfektan kutusu büyüklüğünde bir şişede kolonya olduğunu düşündüğüm maddeyi döküyordu. Tuhaf hareketler dikkatimi çekmişti." dedi.

Taksi şoförü bir diğer tanık da sanığın üzerinde her zaman siyah yelek, siyah kapri kamuflaj, parmakları kesik eldiven olduğunu gördüğünü söyleyerek, "Şahsın normal hareketleri yoktu. Ne iş yaptığını sorduğumda bir aşı firmasının Türkiye distribütörlüğünü yaptığını söylemişti." ifadelerini kullandı.

Eski acil tıp teknisyeni Gencer'in hastanede beraber görev yaptığı çalışanların ise sanığın annesinin vefat ettikten sonra psikolojisinin ciddi boyutta bozulduğunu, depresif nöbetler geçirdiğini ve son 2 ay nöbetlere gelmediğini söyledikleri iddianamede yer aldı.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamenin sonuç bölümünde sanığın "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "İş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "Siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlarından 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Şair Eşref Bulvarı'ndaki iş merkezinin 2. katındaki HDP İzmir İl Başkanlığına 17 Haziran'da gelen Onur Gencer, Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü. Gencer, polis ekiplerince yakalanmıştı. Gencer, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.