Kılıçdaroğlu’nun inkar ettiği dev barajda son aşamaya gelindi

İÇME SUYU OLARAK DA KULLANILABİLECEK

Aynı zamanda içme suyu olarak da kullanılabilecek baraj, Çankırı nüfusunun en az üç misli büyüklüğündeki nüfusun içme suyu ihtiyacını da giderecek çok büyük ve önemli bir yatırım olarak gelecek nesillere de hizmet edecek.

Dünya genelinde kuraklıkların yaşandığı günümüzde barajların önemi her geçen gün daha da iyi anlaşılır oldu. Bu anlamda Çankırı Kurşunlu'daki Devrez Kızlaryolu (Prof.Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya) Barajı Çankırının ve bölgenin hem içme suyu hem de kullanma suyu olarak büyük bir ihtiyacını giderecek.

Akbaşoğlu, "Çankırımıza, bölgemize ve ülkemize böylesi önemli bir yatırımın kazandırılmasına vesile olan başta Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere tüm emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyorum." dedi.