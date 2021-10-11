Kılıçdaroğlu’nun inkar ettiği dev barajda son aşamaya gelindi

Dev barajın gövde betonunun ilk harcının konulmasına şahitlik eden AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Av. Muhammet Emin Akbaşoğlu çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Av. M. Emin Akbaşoğlu;
"Kastamonu Bozkurt'ta yaşanan afette infial oluşturmak amacıyla olmayan barajın patladığı yalanını uyduran CHP, Çankırı'nın 70 yıllık hayalinin AK Parti tarafından gerçekleştirildiğini görmezden gelerek Kızlaryolu Barajını inkar etmişti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Meclis Grup konuşmasında Kızlaryolu Barajı için "hayali baraj" yok böyle bir baraj demişti.
Dev barajda artık son aşamaya gelindi.
Sayın Kılıçdaroğlu inkar ettiği barajı görmeli." dedi
2017 yılında yatırım programına alınan Devrez Kızlaryolu Barajında bugüne kadar kısaca yapılan işler:
Önce ulaşım yolları yapıldı, daha sonra Derivasyon Kondüvisi, Memba Batardosu, Sağ Sahilde 1037 m kotunda bulunan 120 m uzunluğundaki Enjeksiyon Tüneli, Sol Sahilde 1037 m kotunda bulunan 135 m uzunluğundaki Enjeksiyon Tüneli, Sol Sahilde 1104 m kotunda bulunan 40 m uzunluğundaki Enjeksiyon Tüneli, Gövde altında sıyırma kazıları tamamlanarak ardından baraj gövdesinin yükseleceği ana kayaya ulaşıldı. Daha sonra beton gövdede kullanılacak malzemelerin labaratuar testleri titizlikle yapıldıktan sonra baraj gövdesinin betonu atıldı.
Ana gövdesi temelden 92 metre yüksekliğinde olacak 120 milyon metreküpten fazla su tutacak Devrez Kızlaryolu Barajı; Çankırı, Kastamonu ve Çorum illerinde yaklaşık 160 bin dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak. Ayrıca 5 MW kurulu gücüyle elektrik üretecek baraj tarım ve hayvancılık alanında önemli katkı verecek, bölge halkına yeni ve verimli üretim imkanları sunacak.
Tarım ve hayvancılığa çok büyük oranda katkı sağlayacak olan Kızlaryolu Barajı ile Çankırı'nın ve bölgenin içme suyu ihtiyacı da karşılanmış olacak.
İÇME SUYU OLARAK DA KULLANILABİLECEK
Aynı zamanda içme suyu olarak da kullanılabilecek baraj, Çankırı nüfusunun en az üç misli büyüklüğündeki nüfusun içme suyu ihtiyacını da giderecek çok büyük ve önemli bir yatırım olarak gelecek nesillere de hizmet edecek.
Dünya genelinde kuraklıkların yaşandığı günümüzde barajların önemi her geçen gün daha da iyi anlaşılır oldu. Bu anlamda Çankırı Kurşunlu'daki Devrez Kızlaryolu (Prof.Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya) Barajı Çankırının ve bölgenin hem içme suyu hem de kullanma suyu olarak büyük bir ihtiyacını giderecek.
Akbaşoğlu, "Çankırımıza, bölgemize ve ülkemize böylesi önemli bir yatırımın kazandırılmasına vesile olan başta Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN olmak üzere tüm emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyorum." dedi.