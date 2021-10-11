Minibüs çetesine operasyon! Tam 35 minibüsü çalmışlar

İstanbul genelinde çalıntı ve hacizli araçların şasi numaralarını değiştirip 3. Kişilere satan veya kiralayan kişilere yönelik operasyon yapıldı. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda 35 minibüsün şasi numarasının hurda araçlarınki ile değiştirilerek hem haciz kaydının kaldırıldığı hem de çalıntı olanların çalıntı kaydının kaldırılıp farklı kişilere satıldığı tespit edildi. Tespitlerin ardından yapılan operasyonda Bursa'da 6 Van'da 1 olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili daha önce yapılan operasyonlarda dahil olmak üzere toplamda 35 araç ele geçirildi. Bu araçların piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu öne sürüldü.