Okul dediğin sadece bina değil çocuk...

Diyarbakır
Sur'a bağlı Kumrucuk Köyü'nde 8 yıldır öğretmenlik yapan Hasan Kartal
, okulu öğencileri için doğal bir yaşam alanı haline getirerek dünyaya örnek bir eğitim veriyor. 35 haneli köyün 34 öğrencisi için biri sınıf, biri okul öncesi eğitim öğretmeni olmak üzere iki meslektaşıyla birlikte eğitimi renklendirmek için durmadan çalışan Hasan öğretmen "Onlara hayatı öğretiyoruz" diyor. Pandemi
döneminde de kalabalık şehir hayatına kıyasla avantajlı konuma geçen bu köy okulunda dersler kimi zaman bahçede yapılıyor. Tam kapanmada bile öğrencilerinden kopmayarak ev ev dolaşıp ders vermeyi sürdüren Hasan öğretmen "Biz öğretmenler ve tüm velilerimiz aşılı.
Yine de maske, mesafe kurallarına uyuyoruz" diye konuştu. Çocuklara okul bahçesinde sebze-meyve yetiştirmeleri için ortam yaratan köy okulu öğretmenleri buradan toplanan ürünlerle konserveler, reçeller yapıp turşu kuruyor. Sobada yemekler pişiriliyor, bahçedeki kümesten alınan yumurtalarla, keçilerden sağılan sütlerle okulda keyifli kahvaltıyar yapılıyor. Ana felsefesinin çocuklara okuma-yazma, dört işlem gibi sadece teoriye dayalı bilgiler değil gündelik hayatla ilişkilendirilebilen ve anlam kazanan bir eğitim vermek olduğunu söyleyen Hasan Öğretmen "Yemek yerken görgü kurallarını öğretiyorum. Örneğin sınıfta sofra kurduruyorum. Kimi evinden peynir, kimi tandır, kimi yumurta getiriyor. Ben de çay demliyorum. Sofra başında birçok şey öğreniyoruz. Fen derslerinde hamur yapıyoruz. Öğrenciler bunlardan kurabiye yapıyor. Hamura kuvvet uyguladığında cisimlerin şeklinin değişebileceğini gözlemliyor" dedi..
'BİZİM İÇİN TÜM DOĞA BİR SINIF'
KENDİLERİ için her yerin bir sınıf ortamı olduğunu söyleyen Hasan öğretmen "Bazen derslerimizi okulumuzun bahçesinde yapıyoruz, bazen de doğanın içindeyiz. 'İ' harfini öğretirken çocuklara iğne iplikle öğretiyorum. Öğrenciler bir yandan ipi iğneden geçirirken göz koordinasyonunu arttırıyor. 'İ' harfini dikerek, hem harfi öğreniyor, hem de düğme dikmeyi. Bazen sınıfta çocuk yogası yapıp, gevşiyoruz" dedi.
'KÖYDE HER EVE KİTAPLIK KURDUK'
HER eve bir kitaplık projesi yürüttüklerini de belirten Hasan öğretmen, "Kampanyalarımızla her eve bir kitaplık kurduk. Ve 100 kitap verdik. Artık köyde her evde kitaplık var" dedi.
HAYVAN SEVGİSİ AŞILADI
HASAN Kartal, öğrencilerinin hayvanlara çok fazla ilgi göstermediğini görünce onlara hayvan sevgisi aşılamanın yolunu da buldu. Kabataş Okulları Vakfı tarafından sahiplenmeleri için kendilerine gönderilen köpeği okula getiren eğretmen onun sorumluluğunu çocuklara verdi. Öğrencilerin, Hasan öğretmenin koyu Beşiktaş taraftarı olmasından dolayı 'Kartal' adını verdiği köpek 6 aydır okulda yaşıyor. Öğrenciler 'Kartal' köpeği sınıfta yıkıyor.