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Giriş Tarihi: 11.10.2021 22:34 Son Güncelleme: 11.10.2021 22:42

Son dakika haberi... Instagram'ın DM bölümünde çökme yaşandı

Son dakika haberi... Instagram’ın DM bölümünde çökme yaşandı

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta yaşanan küresel bağlantı sorunu uzun günler gündemde kalırken, bugün Instagram'da yeni bir sorun yaşandı. Instagram'ın DM bölümünde çökme yaşandı. Sorun kısa bir süre sonra giderilirken, yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde sosyal medya devleri Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta eş zamanlı olarak erişim problemi yaşandı. Dünya genelinde kullanıcılar uzun bir süre uygulamalara giremedi ve birçok kişi mağdur oldu.

Erişim sorunu saatler sonra çözülürken, dünya kamuoyu konuyu uzun bir süre gündemde tuttu. Bugün Instagram'da yeni bir gelişme yaşadı. Instagram kullanıcıların DM bölümünden attığı mesajlar kısa bir süre karşı tarafa iletilemedi. Instagram'daki sorun büyümeden çözüldü ve DM bölümü çalışır hale geldi.

INSTAGRAM DM NEDİR?

DM kısaltması Instagram üzerinde son dönemlerde değerlendirilen yaygın terimler içerisinde geliyor. Uzun açıklaması üzerinden anlamına bakıldığı vakit, 'Direkt mesajın kısaltması' şeklinde ifade edilmektedir. Yani instagram üzerinden herhangi bir kişiden doğrudan mesaj alındığı zaman, buna kısaca DM denmektedir.

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Son dakika haberi... Instagram'ın DM bölümünde çökme yaşandı
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