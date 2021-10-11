Son dakika haberi... Instagram’ın DM bölümünde çökme yaşandı

Erişim sorunu saatler sonra çözülürken, dünya kamuoyu konuyu uzun bir süre gündemde tuttu. Bugün Instagram'da yeni bir gelişme yaşadı. Instagram kullanıcıların DM bölümünden attığı mesajlar kısa bir süre karşı tarafa iletilemedi. Instagram'daki sorun büyümeden çözüldü ve DM bölümü çalışır hale geldi.
INSTAGRAM DM NEDİR?
DM kısaltması Instagram üzerinde son dönemlerde değerlendirilen yaygın terimler içerisinde geliyor. Uzun açıklaması üzerinden anlamına bakıldığı vakit, 'Direkt mesajın kısaltması' şeklinde ifade edilmektedir. Yani instagram üzerinden herhangi bir kişiden doğrudan mesaj alındığı zaman, buna kısaca DM denmektedir.