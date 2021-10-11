Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den 24 kent için gök gürültülü sağanak uyarısı! Kuvvetli geliyor...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü; 12 Ekim'e ilişkin hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Rapora göre; 24 kentte gök gürültülü sağanak beklenirken, 7 kent için de sağanak uyarısı yapıldı. Peki yarın yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin ayrıntıları...
ANİ SEL, SU BASKINI VE YILDIRIM...
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; yağışların; bu gece saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli, yarın öğle saatlerinde Çanakkale'nin güney ve Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli (30-60 kg/m²) olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarı yapıldı.
Gök gürültülü sağanak uyarısı yapılan iller: İstanbul, Ankara, Bartın, Zonguldak, Düzce, Sakarya, Yalova, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Manisa, İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Burdur, Isparta, İzmir.
Sağanak uyarısı yapılan iller şu şekilde: Kastamonu, Karabük, Bolu, Çankırı, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batı ve güney kesimlerinden başlamak üzere zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevreleri ile yarın (Salı) öğle saatlerinde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin güneyinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor.
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (öğle) saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren batı kesimlerinden başlamak üzere zamanla (Afyonkarahisar hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kıyı illerinde (İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden sonra bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yarın öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
AZ bulutlu ve açık, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın (Salı) öğle saatlerinde Batı Akdeniz'in batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olması bekleniyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Eskişehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bolu çevrelerinin, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık