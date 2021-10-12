ABD teröristleri eğitip donatıyor! İki kahramanın şehadetinde ABD desteği izi

Her sene savunma bütçesinden terör örgütüne fon ayıran ABD'nin, 5 yılda YPG'ye 2 milyar dolar destek sağladığı ifade ediliyor.Terör örgütlerine ayrılan bu bütçe ile teröristlere ödenen maaşlar, eğitimler, yaşam malzemeleri, lojistik destek, füze, tüfek, ağır silahlar, havan topu gibi ekipmanlar, bu ekipmanların bakım ve onarımı gibi maliyetler karşılanıyor. Amerikan kamuoyu, ABD'nin Suriye politikasını eleştirerek ödedikleri vergilerin bu şekilde harcanmasına karşı çıkıyor. Ülkede yaşayan uzmanlarca ABD'nin Suriye stratejisinin başarısızlığa uğradığı belirtilerek, "ABD vergi mükellefleri pahasına bu gruplara askeri destek ve koruma sağlamamalı. ABD'nin milli menfaati bu örgütlere destekle değil, teröristlerden gelen tehditleri kontrol altına almakla sağlanır" değerlendirmeleri yapılıyor.

TERÖRİSTLERE BU YIL DA BÜTÇE AYRILDI

2022 mali yılına ait savunma harcamaları için 778 milyar dolarlık Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nda da Irak ve Suriye'de DEAŞ ile mücadele konusunda eğitim ve destek giderleri için talep edilen 522 milyon dolar Temsilciler Meclisi tarafından kabul edildi. Bu tutarın 345 milyon doları Irak, 177 milyon doları YPG/PKK terör örgütünün de dahil olduğu Suriye Eğit-Donat programına ayrıldı.

MCGURK POLİTİKASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bu adam beni ciddi manada rahatsız ediyor" dediği ABD'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, ülkesinin terör örgütü PKK/YPG'ye desteğinin sürdürülmesi için çaba gösteren isimlerden biri olarak öne çıkıyor. MGurk, 2017 yılında NATOPA toplantısında "YPG ile durum geçici, kalıcı ittifak Türkiye ile" ifadelerini kullanmıştı ancak terör örgütü YPG/PYD'den desteğini hiçbir zaman çekmedi. McGurk ABD'nin DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi olduğu dönemde bir STK'da yaptığı konuşmada İdlib'deki terör mevcudiyetiyle Türkiye'yi ilişkilendirerek provokasyon yapmış, Türkiye de asılsız ithamlara üst düzey girişimde bulunarak sert tepki göstermişti.