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Giriş Tarihi: 12.10.2021

AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti
İSTANBUL, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Dragos Hastanesi'nde bir süredir kanser tedavisi gören AK Parti'nin kurucu üyelerinden, İstanbul Milletvekili İsmet Uçma 66 yaşında hayatını kaybetti. İsmet Uçma için bugün Marmara Üniversitesi İlahiyat Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlenecek. Uçma'nın Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi. AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, "Değerli İstanbul milletvekilimiz, bilgeliğine ve insanlığına her daim şahit olduğumuz İsmet Uçma vefat etmiştir. Ailesine, dostlarına, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
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AK Partili vekil İsmet Uçma hayatını kaybetti
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