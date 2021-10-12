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Giriş Tarihi: 13.10.2021 01:00 Son Güncelleme: 13.10.2021 01:01

İYİ Parti'de şok istifa!

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
İYİ Parti’de şok istifa!

İYİ Parti Gaziantep İl Başkanı Oğuz Hocaoğlu partideki görevinden istifa etti.

Hocaoğlu'nun istifasını İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın sosyal medya hesabından, "Zor günlerde İYİ Parti Gaziantep İl Başkanlığımızı üstlenen, mücadelesi ve çalışmalarıyla göz dolduran değerli kardeşim Oğuz Hocaoğlu kendi isteğiyle görevinden ayrılmıştır. İYİ Parti Ailesi'ndeki yeri bakidir. Hizmetleri için kendisine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun" sözleriyle duyurdu.


4 yıllık partinin 3. il başkanı olan Hocaoğlu, partisinin geçen yıl yapılan büyük kongresinde aralarında Ümit Özdağ, İsmail Koncuk, Aytunç Çıray gibi isimlerin de bulunduğu 10 kişilik "seçilmeyecekler" listesi hazırlayıp delegelere dağıtmakla gündeme gelmişti.


Partide büyük bir gürültü kopmasına neden olan ve milletvekilleri Hayrettin Nuhoğlu, Feridun Bahşi, Aytun Çıray, Ümit Özdağ, Aylin Cesur, Aydın Adnan Sezgin, İsmail Koncuk, Ayhan Erel ve Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer gibi isimlerin yer aldığı listeyi kendisinin hazırladığını açıklayan Hocaoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sayın Koncuk, siz ve Ümit Özdağ'ı benim sildiğimin kanıtı işte o listedir. Birazcık muhakeme yapabilseydiniz, liste, sizin tabirinizle yukarıdan gelseydi, listeyi veren sizin olmadığınızı da bilecek kadar zekiydi. Listeler çıkmadan nazımın geçtiği delegeye o listeyi verdim. Bakacağım yüze tükürmem; tükürdüğüm yüze de bakmam" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti'de şok istifa!
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