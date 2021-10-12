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Giriş Tarihi: 12.10.2021 17:08

Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak ceza evine konuldu

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve MİT Bölge Başkanlığı ekiplerince DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, Suriye'de DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde sözde istihbaratçı, silahlı olarak savaşçı ve Örgüt içerisinde terörizmin finansmanını sağlayarak faaliyet gösterdiği şeklinde haklarında bilgiler bulunan Suriye uyruklu 3 şüpheli şahıs yapılan operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Düzenlenen operasyonda yakalanan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 2 kişi tutuklandı
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