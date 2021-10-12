Servis yoldan çıktı 5 öğrenci öldü

Afyonkarahisar
'ın İscehisar ilçesinde, bölgedeki köylerden topladığı öğrencileri Alanyurt Köyü Ortaokulu'na götüren Adalettin Şen'in (53) kullandığı servis minibüsü, dün sabah saat 10.00 sıralarında Çatağıl köyü yakınlarında mıcırlı yolda kontrolden çıktı. Yol kenarındaki ağaçlara çarpan ve ikiye bölünen minibüste bulunan öğrencilerin Damla Duran
(11), İsmail Eser
(11), Teslime Eser
(13), Nisa Eser
(14) ve Melisa Demirel
(14) öldü. Rana Eser
(12), Hakan Tek (16), Musa Eser (10) ve Yağmur Duran ise yaralı kurtuldu. Kaza, hafif yaralı kurtulan öğrencilerden Arda Berk Demirel'in, 800 metre yürüyerek Çatağıl köyüne ulaşıp yardım istemesiyle ortaya çıktı. Kaza anını anlatan Demirel, "Hızlı gidiyordu, kontrolü kaybetti. Aracı çakıla kaptırınca da ağaca çarptı. 5-6 dakikada köy muhtarlığına kadar gidip herkese haber verdim. Sonra da 112'yi aradım" dedi. Korkunç kazada ölen öğrencilerden Melisa Demirel'in Arda Berk'in kardeşi olduğu ortaya çıktı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayı öğrenince olay yerine koşan aileler, sinir krizleri geçirdi. Yaralı öğrenciler İscehisar Karamehmet Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başsağlığı mesajı yayımlarken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaralı çocukları ziyaret etti. 5 öğrencinin cenazesi ise Çatağıl köyündeki atıl bir okul bahçesinde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Öte yandan Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde de Mustafa Kara idaresindeki öğrenci servisi devrildi. Kazada öğrencilerden İrem Çevik (15) yaşamını yitirdi, sürücü Mustafa Kara ile araçtaki 5 öğrenci yaralandı.
10 KAZAYA 10 KURBAN
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