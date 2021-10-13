Çevre Bakanlığı’nın adına İklim Değişikliği eklendi

Başkan Erdoğan'ın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
'nın isminin Çevre
, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı olarak değiştirileceğini açıklamasının ardından bu alanda bakanlık bünyesinde kurulacak yeni birimler ve çalışmaları da merak konusu oldu. İklim değişikliği ile ilgili tüm birimleri çatısı altında toplayacak olan bakanlık bünyesine mevcutta Tarım ve Orman Bakanlığı
'na bağlı olan Meteoroloji Genel Müdürlüğü
ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü
de dahil edilecek. Bakanlığa adını vererek iklim değişikliğine ilişkin somut bir adım daha atan Türkiye'nin, yeni dönemde bu konuyla ilgili daha yoğun çalışması bekleniyor. İklim Değişikliği ve Uyum Koordinasyon Kurulu'nun, yapılacak yeni çalışmalarda bakanlıklar arası koordinasyonu sağlaması öngörülüyor. İklim Değişikliği Politika ve Araştırma Derneği Başkanı Baran Bozoğlu, "İdari ve ekonomik yapılanmaya gitme iradesi olduğunu görüyoruz. Aksi halde hedefler tutturulamaz. Yeni idari yapılanmaya gidilmesi olumlu. Bakanlığın personel yapısı güçlendirilmeli. Bütün bakanlıkların İklim Bakanlığı
'nın koyduğu çerçevede hareket etmesi gerekiyor" dedi.