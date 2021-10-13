Darbedildiğini öne süren polisin sicili kabarık çıktı! 11 kez soruşturma geçirmiş

Hakkari Özel Harekat Şube Müdürü olarak görev yaparken 1992 yılında PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan ilk Özel Harekat şehit Emniyet Müdürü Ali Er'in oğlu Volkan Er, şuan Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor. Hain darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi Ankara Mali Suçlar Şube Müdürü olan Volkan Er Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde mücadele ederken darbeci hainlerin kurşunlarıyla gazi oldu.

DARBEDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Volkan Er, Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken 26 Kasım günü sabaha karşı Ankara'nın Kahramankazan İlçesinde Şehit Muhammet Uz Polis Merkezi'ni teftişi sırasında nizamiye kapısına gelerek kapının açılmasını bekledi. İddiaya göre nizamiye nöbet kulübesinde görevli polis memuru M.A.'yı uyurken buldu. Polis Memuru M.A. uyanıp üstünü düzeltmeye çalışırken Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Er, polis memuru M.A.'yı kendisinin ve diğer personelin güvenliğinin zaafa uğratacak şekilde görev yaptığını, balistik yeleğinin uygunsuz olarak mont altına giydiğini, meslek etiği ve üslüne aykırı davrandığı şeklinde uyardı. Bunun üzerine polis memuru M.A ise, "Beni ikaz etmenize gerek yok hakkımda rapor tutun" şeklinde karşılık verdi. Polis memuru M.A.'nın tayini nöbeti başında uyumaktan idari soruşturma açılmasıyla birlikte Gaziantep'in Nizip ilçesine çıktı. Polis memuru M.A.'ın tayini Nizip'e çıktıktan 2 ay sonra savcılığa Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Er beni darbetti şeklinde şikâyette bulundu.

POLİS MEMURU HAKKINDA 11 KEZ SORUŞTURMA AÇILMIŞ

Polis memuru M.A.'nın daha önce hakkında 11 ayrı soruşturma açıldığı ortaya çıktı. Polis memurunun orduevinde kız arkadaşını dövdüğü, olaya intikal eden polis ekibine saldırıp darp etmenin yanında, görevini kötü kullanmaktan, görevine gitmemekten dolayı soruşturma geçirdiği ve çoğu kez maaşında kesintiye gidildiği görüldü. Ayrıca, 2021 Haziran ayında Isparta'da eski kız arkadaşı M.P.'yi darp edip, dolandırdığı için kadına şiddet, yağma ve gasp ve nitelikli dolandırıcılıktan Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma açıldığı ve adli sürecin devam ettiği ortaya çıktı.