Dava ve yol arkadaşı Uçma’ya son görev

Başkan
Erdoğan, önceki gün hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma
'nın (66) Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine katıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından söz alan Erdoğan, "40 yıla yakın kardeşliğimiz var. Dava ve yol arkadaşlığımızda hiç mi hiç sapma yapmamış, hep el ele, omuz omuza, gönül gönüle bu yolda yürüdük. Bu yol ve dava arkadaşlığımızda Rabbim bizleri, sevgili habibinin sancağı altında da haşru cem eylesin" dedi. Uçma, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
AK PARTİ KURUCU ÜYESİYDİ
ORDU'NUN Fatsa ilçesi
doğumlu İsmet Uçma, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı fakültede yüksek lisansanı yaptı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
'nde doktorasını tamamladı. 1986'da İşaret Yayınları'nı, 2000'de Şehir Yayınları'nı kurdu. AK Parti Kurucu Üyesi olan Uçma, 2011'de AK Parti İstanbul Milletvekili seçildi. Birleşik Dağıtım
, Basın Yayın Birliği
, Türkiye Yazarlar Birliği
, NEŞKO, İTO Basın Yayın Komisyonu, ÜSEV gibi kuruluşlarda farklı görevler üstlendi. 1991'de Türkiye Yazarlar Birliği'nin "Yılın Yayıncısı" ödülüne layık görüldü.