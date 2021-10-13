Dayakçı öğretmen açığa alındı

Gaziantep'teki bir okulda öğrencisine şiddet uygularken görüntülenen öğretmen açığa alındı. Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki bir okulda öğrencisine şiddet uygulayan öğretmenin, şiddet sırasında cep telefonuyla çekilmiş görüntülerinin kamuoyuna yansıması üzerine hakkında soruşturma başlatılan öğretmen açığa alındı.

"AÇIĞA ALINMIŞTIR"

Konuyla ilgili Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Bazı basın mecralarında ve sosyal medyada İlimiz İslahiye ilçesinde bulunan bir okula ait olduğu anlaşılan sınıf içerisinde şiddet içerikli görüntüler yer almıştır. Bahse konu görüntülerde yer alan öğretmen hakkında soruşturma açılarak bugün itibarı ile açığa alınmıştır. İdari süreç devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."