Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'ye girişi yasaklandı iddiasına yalanlama
Giriş Tarihi: 13.10.2021 16:04

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'ye girişi yasaklandı iddiasına yalanlama

Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye’ye girişi yasaklandı iddiasına yalanlama

Gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, sosyal medya hesabından KKTC eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı 42 aydın, siyasetçinin Türkiye'ye girişlerinin engellendiğini öne sürdü. İçişleri Bakanlığı'ndan yanıt gecikmedi. Bakanlık Sözcüsü Çataklı, "Bu bir yalandır. Nokta" dedi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, KKTC eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı 42 aydın, siyasetçinin Türkiye'ye eleştirdiği için girişleri engellendiği şeklinde çıkan haberleri net bir şekilde yalanlandı. Bakanlık Sözcüsü Çataklı, "Bu bir yalandır. Nokta" şeklinde açıklamada bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı 42 aydın, yazar ve siyasetçinin Türkiye'nin politikalarını eleştirdiği gerekçesiyle Türkiye giriş yasağı getirildiği şeklinde çıkan haberlere İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı'dan açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı sosyal medya hesabından "Bu bir yalandır. NOKTA"şeklinde paylaşımda bulundu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'ye girişi yasaklandı iddiasına yalanlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA