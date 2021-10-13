Eski KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye’ye girişi yasaklandı iddiasına yalanlama

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, KKTC eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı 42 aydın, siyasetçinin Türkiye'ye eleştirdiği için girişleri engellendiği şeklinde çıkan haberleri net bir şekilde yalanlandı. Bakanlık Sözcüsü Çataklı, "Bu bir yalandır. Nokta" şeklinde açıklamada bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı 42 aydın, yazar ve siyasetçinin Türkiye'nin politikalarını eleştirdiği gerekçesiyle Türkiye giriş yasağı getirildiği şeklinde çıkan haberlere İçişleri Bakan Yardımcısı ve Sözcüsü İsmail Çataklı'dan açıklama geldi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı sosyal medya hesabından "Bu bir yalandır. NOKTA"şeklinde paylaşımda bulundu.