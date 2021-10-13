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Giriş Tarihi: 13.10.2021 16:14

MHP İlçe Sekreteri Zeki Avşar'a silahlı saldırı!

MHP İlçe Sekreteri Zeki Avşar’a silahlı saldırı!

Son dakika haberine göre; Mersin Tarsus'ta, MHP İlçe Sekreteri Zeki Avşar'a silahlı saldırı düzenlendi. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, MHP Tarsus İlçe Başkanı Mehmet Çelik, "Yapılan saldırıyı kınamakla kalmayacağız, kanunlar çerçevesinde sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Mersin Tarsus'ta, MHP İlçe Sekreteri Zeki Avşar'ın park halindeki otomobiline silahlı saldırı düzenlendi. Soruşturma başlatılırken, İlçe Başkanı Mehmet Çelik, fail ya da faillerin bir an önce yakalanmasını istediklerini söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mithatpaşa Mahallesi'nde park halinde olan, MHP Tarsus İlçe Sekreteri Zeki Avşar'a ait otomobile, gece henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce tüfekle ateş açıldı. Silah seslerini duyan Avşar'ın dışarı çıkıp, kontrol ettiği araçta hasar meydana geldiği belirlendi. Polis, Zeki Avşar'ın şikayeti üzerine saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

"KINAMAKLA KALMAYACAĞIZ"

MHP Tarsus İlçe Başkanı Mehmet Çelik, fail ya da faillerin bir an önce yakalanmasını isteyerek, "Bu menfur olayda tek tesellimiz, ilçe sekreterimizin araçta olmaması ve canına herhangi bir zarar gelmemesidir. Yapılan saldırıyı kınamakla kalmayacağız, kanunlar çerçevesinde sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

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MHP İlçe Sekreteri Zeki Avşar'a silahlı saldırı!
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