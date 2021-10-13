Vatandaştan isyan: Adana’da Su İdaresi nasıl kâra geçti?

Adana ASKİ'den vatandaşa gelen kabarık su faturalarının ve CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın her platformda "ASKİ her aya kâra geçiyor" söylemlerinin altındaki gerçekler bir vatandaşın dikkati sayesinde ortaya çıktı. Kabarık su faturası gelen Bekir Uzel, faturasını ve su sayacını kontrol ettiğinde, kullanmadığı 3 ton suyun fatura edildiğini ortaya çıkardı.

3 TON FAZLA YAZILDI

En son gelen su faturasında 11 ton su kullandığını gördüğünü anlatan Bekir Uzel, "Evde eşim ve ben olmak üzere iki kişiyiz. 11 ton su kullanmış olmamız mümkün değil. Bunun üzerine faturamdaki son okunan endeksle su sayacımdaki endeksi karşılaştırdığımda 3 tondan fazla bir farkın olduğunu gördüm. Gelen Faturada son okunan endeks 883 iken su sayacımda 880 olarak görünüyordu, yani faturama 3 ton ve bunun karşılığı olan yaklaşık 20 TL fazla yansıtılmış. Demek ki sayın başkan Karalar, ASKİ'nin kâra geçtiğini söylerken doğruymuş." dedi.

900 BİN ABONESİ VAR

Yaşadığı bu olayın üzerine küçük bir hesap yaptığını ifade eden Bekir Uzel, "ASKİ'nin Adana genelinde 900 bine yakın abonesi var. Abonelerin yarısının faturasına her ay 1 ton su fazla yansıtılsa 450 bin ton su kullanılmadığı halde vatandaşlara yansıtılmış olur ve bunun bedeli de yaklaşık 2,5 milyon buluyor. İşte size kâr. Bu durumda da zaten doğru düzgün yatırım da yapmayan Adana ASKİ'nin kâra geçmiş olması gayet normal" şeklinde konuştu.

VATANDAŞLARI UYARDI

Özellikle kabarık su faturası vatandaşları uyaran Uzel, kendisinin yaşadığı bu mağduriyeti yaşamamaları için gelen faturalarındaki son endeks ile sayaçlarındaki endeksleri karşılaştırarak fark gördükleri takdirde gerekli yerlere başvurmalarını istedi.