Çanakkale Köprüsü’nde son kaynağı Erdoğan yapacak

1915 Çanakkale Köprüsü
'nün temelini, 18 Mart 2017'de Başkan Erdoğan
atmıştı. 4.5 yıllık sürede köprü, tamamlanma aşamasına geldi. 5 ay sonra, 18 Mart 2022'de, hizmete açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü araç geçiş yolunun son tabliye montajında kaynağı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Kasım'da yapması planlanıyor.
Çanakkale Boğazı
'nda Avrupa
ve Asya
kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak olan ve cumhuriyetin 100'üncü yılını simgeleyen, 2023 metrelik orta açıklığıyla da 'dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alacak köprünün açılışı Çanakkale Zaferi
'nin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022'de yine Başkan Erdoğan tarafından yapılacak. Çanakkale Boğazı'nda böylece 6 dakika gibi kısa sürede kesintisiz ulaşım imkânı sunulacak.