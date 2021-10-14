İzmir’deki cinayette inanılmaz ifade: El hareketi yüzünden öldürmüş!

Tüfek patladığında geriye doğru düştü. Ben ne olduğunu anlamadan emniyetini kapatacağım sırada kartuş sıkışmış gibi geldi. Haznede gözüküyordu. Ben de kurma kolunu ileri doğru ittiğimde tüfek tekrar ateş aldı. İkinci atışın Metin abiye geldiğini bilmiyorum. Ama metin abi 'ah' diye bir ses çıkardı. Sonra bir kız çocuğu sesi duydum. Metin abi yerde yatıyordu. Sonra ne oluyor diye kendime sordum. Silahı havaya doğru doğrultup havaya doğru iki üç el ateş ettim. Ben olayda sadece Metin abiyi ve kız çocuğunu gördüm. Sevilay ile hiç karşılaşmadım. Metin abiye ne yaptığımı fark edince kızarak tüfeğin dipçiğini ayağıma koydum. Sonra namluyu boğazımın altına dayadım. Tetiğe basıp kendimi öldürmek istedim. Ama tüfek boş olduğu için ateş almadı" dedi.



SAVCILIK CİNAYET SORUŞTURMASINI TAMAMLADI



Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı Metin Zeybek'in öldürülmesi olayı ile ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Tarım malzemeleri satış işiyle uğraşan Kam hakkında 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kam'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, 'azmettirme' suçundan gözaltına alınan Zeybek'in kızı Sevilay Bora hakkında ise takipsizlik kararı verildi.



SUÇSUZLUĞUM İSPATLANDI



SABAH'a konuşan Sevilay Bora, "Yapılan soruşturma sonunda suçsuzluğum ispatlandı. Savcılık takipsizlik kararı verdi. Asılsız iddialar nedeniyle bu süreçte çok yıprandım. Adalet yerini buldu. Aklandım. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve avukatlarıma çok teşekkür ederim. Bana bu süreçte yargısız infaz yapan ve haksız yere üzerime gelen hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Sanığın bana karşı karşılıksız bir aşk beslediği anlaşıldı. Savcılık kararıyla sanık ile aramızda herhangi bir ilişki olmadığı görüldü" dedi.