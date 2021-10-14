İzmir’deki cinayette inanılmaz ifade: El hareketi yüzünden öldürmüş!

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen 27 Ocak günü, saat 17.30 sıralarında, ihbar üzerine gittikleri Dereköy Mahallesi'ndeki bağ evinin bahçesinde Metin Zeybek'in cansız bedenini buldu. Zeybek'in pompalı tüfek ile öldürüldüğü belirlendi. Olayın ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı dedektifleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı. JASAT'ın oluşturduğu özel ekip, çevredeki güvenlik kameralarına ait kayıtları incelemeye aldı. Cinayetin Umut Kam tarafından işlendiği belirlendi. Kam, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Umut Kam
ELİNİ UZATTI VE 'NE YAPIYORSUN?' DEDİ
Sanık Kam ifadesinde, "Arabaya doğru giderken Metin abi arkamdan geldi. Bana dokundu. Beni dürttü. 'Ne oldu?' gibi bir şeyler söyledi. Ben de 'bir şey yok abi' dedim. Arabanın sürgülü kapısını açtım. Elimdeki tüfeği bırakacaktım. Tam o esnada elini uzattı. 'Ne yapıyorsun?' dedi. Hatırlamıyorum. Ona doğru döndüğümde tüfek patladı.
Tüfek patladığında geriye doğru düştü. Ben ne olduğunu anlamadan emniyetini kapatacağım sırada kartuş sıkışmış gibi geldi. Haznede gözüküyordu. Ben de kurma kolunu ileri doğru ittiğimde tüfek tekrar ateş aldı. İkinci atışın Metin abiye geldiğini bilmiyorum. Ama metin abi 'ah' diye bir ses çıkardı. Sonra bir kız çocuğu sesi duydum. Metin abi yerde yatıyordu. Sonra ne oluyor diye kendime sordum. Silahı havaya doğru doğrultup havaya doğru iki üç el ateş ettim. Ben olayda sadece Metin abiyi ve kız çocuğunu gördüm. Sevilay ile hiç karşılaşmadım. Metin abiye ne yaptığımı fark edince kızarak tüfeğin dipçiğini ayağıma koydum. Sonra namluyu boğazımın altına dayadım. Tetiğe basıp kendimi öldürmek istedim. Ama tüfek boş olduğu için ateş almadı" dedi.
SAVCILIK CİNAYET SORUŞTURMASINI TAMAMLADI
Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı Metin Zeybek'in öldürülmesi olayı ile ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Tarım malzemeleri satış işiyle uğraşan Kam hakkında 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kam'ın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenirken, 'azmettirme' suçundan gözaltına alınan Zeybek'in kızı Sevilay Bora hakkında ise takipsizlik kararı verildi.
SUÇSUZLUĞUM İSPATLANDI
SABAH'a konuşan Sevilay Bora, "Yapılan soruşturma sonunda suçsuzluğum ispatlandı. Savcılık takipsizlik kararı verdi. Asılsız iddialar nedeniyle bu süreçte çok yıprandım. Adalet yerini buldu. Aklandım. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve avukatlarıma çok teşekkür ederim. Bana bu süreçte yargısız infaz yapan ve haksız yere üzerime gelen hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Sanığın bana karşı karşılıksız bir aşk beslediği anlaşıldı. Savcılık kararıyla sanık ile aramızda herhangi bir ilişki olmadığı görüldü" dedi.
Sevilay Bora (solda) ile avukatları Pınar Tüysüz (ortada) ve Sabahattin Açıkgöz (sağda)
VASİYET İÇİN ÖLDÜRÜLMEDİ
Sevilay Bora'nın avukatı Pınar Tüysüz, "Müvekkilim hakkında yürütülen soruşturma sonunda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. O dönem, 'vasiyet için babasını öldürttü' gibi gerçek dışı haberler yapılmıştır. Dosyada bu yönde hiçbir delil bulunmamaktadır. Müvekkilin o dönem yaşadığı travmaya avukatı olarak yakından şahit oldum. Ceza Hukukunda masumiyet karinesinin önemini bir kez daha görmüş olduk. Müvekkil, lekelenmeme hakkı kapsamında kamuoyu önünde de aklandığının duyurulmasını istemektedir" dedi.
GÖNÜL İLİŞKİSİ YOK
Sevilay Bora'nın diğer avukatı Sabahattin Açıkgöz, "Müvekkilimiz Sevilay Bora'nın sanık Umut Kam ile kesinlikle herhangi bir gönül ilişkisi mevcut değildir. Dosyadaki telefon görüşmeleri de bu durumu kanıtlamaktadır. Müvekkilimizin azmettirme suçunu işlediğine dair de dosyada hiçbir kanıt yoktur. Müvekkilimiz hakkında yargısız infaz yapılmıştır. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen ek takipsizlik kararı ile müvekkilimizin olayla hiçbir ilgisi olmadığı ve suçsuzluğu kanıtlanmıştır. Adalet yerini bulmuştur. Kamu oyununun bu şekilde bilgilendirilmesini istiyoruz" dedi.