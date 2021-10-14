İstanbul’daki barajların doluluk oranında düşüş devam ediyor

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı 8 ay sonra ilk kez yüzde 50'nin altında ölçüldü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 8 Ocak'ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16'ya kadar inen barajlardaki su seviyesi, 20 Şubat'ta yüzde 50,03'e kadar çıktı.

Yağışlarla 22 Nisan'da yılın en yüksek seviyesi olan 81,15'e ulaşan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 8 ay sonra yeniden yüzde 50'nin altına düşerek yüzde 47,97 seviyesine indi. Meteoroloji'nin sitesinde yer alan verilere göre bu hafta yağmur etkili olacak. Yağışlı havanın su seviyesini arttırması bekleniyor.

7 BARAJIN DOLULUK ORANI KRİTİK SEVİYEDE

Her bir barajdaki doluluk oranı bugün itibarıyla; Alibey 18.24, Büyükçekmece 44.86, Darlık 47.13, Elmalı 58.23, Istrancalar 33.67, Kazandere 10.29, Ömerli 74.58, Pabuçdere 3.32, Sazlıdere 23.43, Terkos 52.54 olarak kaydedildi.