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Giriş Tarihi: 14.10.2021

Kavcıoğlu’nu kabul etti

ANKARA
Kavcıoğlu’nu kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu kabul etti. Çankaya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Başkan Erdoğan, dün ayrıca Çankaya Köşkü'nde iki konuk daha ağırladı. Köşke ilk olarak Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Lestari Priansari Marsudi geldi. 45 dakika süren kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu. Başkan Erdoğan, daha sonra Tacikistan Meclis Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda'yı kabul etti. Kabulde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer aldı. Görüşme 40 dakika sürdü.
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Kavcıoğlu’nu kabul etti
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