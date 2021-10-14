Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu
'nu kabul etti. Çankaya Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Başkan Erdoğan, dün ayrıca Çankaya Köşkü'nde iki konuk daha ağırladı. Köşke ilk olarak Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Lestari Priansari Marsudi geldi. 45 dakika süren kabulde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
da hazır bulundu. Başkan Erdoğan, daha sonra Tacikistan Meclis Başkanı Mahmadtoir Zokirzoda
'yı kabul etti. Kabulde, TBMM
Başkanı Mustafa Şentop
da yer aldı. Görüşme 40 dakika sürdü.