Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Adıyaman'da tutuklandı
Giriş Tarihi: 14.10.2021 16:13 Son Güncelleme: 14.10.2021 16:31

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Adıyaman'da tutuklandı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı terörist Adıyaman’da tutuklandı

DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmaktan, Terör Arananlar Listesinde ‘Mavi’ ve İnterpol Arama Listesinde ‘Kırmızı’ kategoride aranması olan U.M İsimli şahıs Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmek isterken yakalandı.

Terörle mücadelesini yurt içinde ve sınır bölgelerinde kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmaktan "Terör Arananlar Listesinde Mavi Kategoride ve İnterpol Kırmızı Bültenle" aranması olan ve hakkında canlı bomba eyleminde kullanılabilecek nüfus cüzdanı taşıdığı şeklinde bilgiler bulunan; U.M. isimli şahıs Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı.

Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Adıyaman'da tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA