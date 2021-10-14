Kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı terörist Adıyaman’da tutuklandı

Terörle mücadelesini yurt içinde ve sınır bölgelerinde kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmaktan "Terör Arananlar Listesinde Mavi Kategoride ve İnterpol Kırmızı Bültenle" aranması olan ve hakkında canlı bomba eyleminde kullanılabilecek nüfus cüzdanı taşıdığı şeklinde bilgiler bulunan; U.M. isimli şahıs Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalandı.

Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.