Giriş Tarihi: 14.10.2021

Kovid-19’u çok ağır geçirebilirsiniz

Koronavirüs vakalarının yüzde 50’den fazlası 30 yaş altı kişiler. “Ben hafif atlatırım” diyerek aşı olmayan gençleri Prof. Dr. Turan uyardı: Bazı gençler hastalığı çok ağır geçiriyor, yoğun bakıma alınıyor