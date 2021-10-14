Kovid-19’u çok ağır geçirebilirsiniz

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim
Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi
Yoğun Bakım İdari Sorumlusu Prof. Dr. Sema Kultufan
Turan, birkaç gündür vaka sayılarının 30 binin üzerine çıktığını belirterek, "Kovid-19 vakalarının yüzde 50'den fazlası 30 yaş altındaki kişilerden oluşuyor. Bu bize şunu ifade ediyor, toplumdaki hareketli grup gençler. Özellikle üniversiteler açıldı, gençlerimiz bir arada. Bu nedenle de Kovid-19 daha çok onlarda görülüyor" dedi.
Genç Kovid-19 vakalarındaki bu durumun hastaneye yatış veya yoğun bakımlara yansımadığına işaret eden Turan şunları söyledi: "Gençlerin hastalığı ağırlıklı olarak hafif ya da orta şiddette geçirmeleri, hastaneye yatış ya da yoğun bakımı gerektirmiyor. Ancak hastalığı daha yaşlı insanlara, büyüklerine, sevdiklerine bulaştırabiliyorlar. Hastanelerde tedavi gören ileri yaştaki hastalarımız ise genellikle çevrelerindeki kişilerden, gençlerden Kovid-19 kapıyor. Aşı kararsızlığı daha çok gençler arasında görülüyor. Aşı olmasalar bile hastalığı hafif geçireceklerini düşünüyorlar. Fakat bazı gençler hastalığı çok ağır geçiriyor, akciğerlerinde ciddi tutulumlar oluşuyor ve ağır bir zatürreyle yoğun bakıma alınıyor. Hastalık çok alevli ve ağır seyrediyor. Hem kendileri hem de sevdikleri için gençlerin mutlaka aşılarını olması gerekiyor."