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Giriş Tarihi: 14.10.2021 15:15

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

AA
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı. Kritik toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderlik ediyor. Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı." denildi. Toplantıya ilişkin bir kare de paylaşıldı.

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Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı
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