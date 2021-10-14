Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

Erdoğan Dijital Medya Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı." denildi. Toplantıya ilişkin bir kare de paylaşıldı.