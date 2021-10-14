Son dakika: Fethi Sekin’i şehit eden teröristin ifadesi ortaya çıktı! Mühimmatlar tatlı kutularında gelmiş

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Terörist Delil Hıso'nun ifadesi de ortaya çıktı. Baskı sonucu YPG'nin Hebat Kampı'nda eğitim aldığı belirtilen Hıso'nun çukur eylemlerinde barikat kurup, Ahmet Kaya Köprüsü'nün patlatılmasında kullanılan bombaları getirdiğini söylediği öğrenildi. Hıso'nun ifadesinde Kızıltepe'de bir tekstil firmasında çalışırken patronun yeğeni A.Ö. ile İzmir'e okul arkadaşı Fadi Yusuf'un yanına gitmeye karar verdiklerini ve numarasını ailesinden bulup iletişime geçtiklerini belirtip, "Yusuf, otobüs bileti aldıktan sonra haber vermemi istedi. Terminale geldikten sonra Yusuf'u aradım. Bana, üzerimdeki giysileri sordu. Sonra yanımıza elinde 5 tatlı kutusu olan İbrahim Hamo geldi. Hamo, otobüste hangi koltuklarda oturduğumuzu sordu. Sonra tatlı kutularını koltuklara bıraktı. Ardından da Yusuf'a iletilmek üzere bin lira verdi" dediği de yer aldı. Hıso'nun, kutuların içinde ne olduğunu sormasına rağmen Hamo'nun ısrarla açılmaması konusunda uyarıda bulunduğunu söylediği de ifadede yer aldı.