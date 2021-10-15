Annesi koronadan ölen Havvanur’u şefkatle hayata bağladılar

Van
'ın İpekyolu
ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Türkan Nalbantoğlu (26), 3 ay önce Kovid-19'a yakalanarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedaviye alındı. Bebeğine zarar geleceği korkusuyla aşı yaptırmayan Nalbantoğlu, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınarak entübe edildi, bebeği sezaryenle alındı. Annenin 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmesi üzerine öksüz kalan 1070 gram ağırlığındaki prematüre bebeği hastanedeki sağlık çalışanları bağrına bastı. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
'ne alınan ve Havvanur adı verilen bebeğe anne şefkati göstererek hayata tutunmasını sağlayan sağlık çalışanları, 2 ayda 2070 grama ulaşmasını sağladıkları bebeğin tüm ihtiyaçlarını da kendileri karşılıyor. Görevlilerin el üstünde tuttuğu, beslenmesiyle yakından ilgilendiği bebeğe, yeni doğum yapan diğer kadınlar da anne sütü veriyor. Anne karnındayken Kovid-19 bulaştığı tespit edilen ve tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Havvanur bebek, bundan sonra bakımını üstlenmesi planlanan halasına, verilecek eğitimin ardından teslim edilecek.
ÇOCUKLAR ÖKSÜZ KALMASIN
Saim Nalbantoğlu
, "Eşim bebeğimize zarar gelir korkusuyla aşı yaptırmadı. Çocuklarım perişan oldu. Aşı olsaydı belki kurtulabilirdi. Tüm annelere, hamile kadınlara sesleniyorum. Lütfen aşınızı olun. Çocuklarınız perişan olmasın, öksüz kalmasın. Allah kimseye bu acıyı vermesin" dedi. YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi
Başhekimi Dr. Ümit Haluk İliklerden
ise aşı olmayan anne adaylarının Kovid-19'u daha sıkıntılı geçirdiğini belirterek, Bir annenin Kovid-19 salgını sürecinde aşısız olması, hayatını kaybetmesi sağlık camiası olarak bizleri üzdü. Anne adayları tedirgin olmadan, kuşku duymadan aşılarını mutlaka yaptırsınlar. Çocuklarını annesiz bırakmasınlar" diye konuştu. AA
HAMILELERDE ÖLÜM GEÇEN YILA GÖRE ARTTI
HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Levent Akın
, hamilelikte aşılanmanın önemine değindi: "Hamileler 'Acaba bebeğime bir zarar gelir mi' diye de aşıdan kaçındılar. Geçen sene hamileler evden çıkmıyordu, maske takıyordu, aile bireyleri maske takıyordu. Şimdi maske, mesafe hak getire durumda. Hamilelere de hastalığı taşımak için yeteri kadar bulaşma yolları açılmış oldu. Hamilelerde geçen seneye göre koronadan dolayı daha fazla ölüm var. Hamilelerin aşı olmasında hiçbir sakınca yok" dedi. DHA
ALFA VARYANTINDA ETKİLİ DELTA'DA DA ETKILI OLACAK
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Prof. Dr. Aykut Özdarendeli tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen TURKOVAC aşısının etkisine yönelik açıklamalarda bulundu. Özdarendeli, "Aşının İngiliz (Alfa) varyantına karşı yüzde 100 etkili olduğunu daha önce ortaya koyduk. Delta varyantını izole ettik ve TURKOVAC'ın etkinliğini araştırıyoruz. Hem transgenik farelerde hem de gönüllü serumlarında çalışmalar devam ediyor. Alfa'da olduğu gibi bunda da etkili olmasını bekliyoruz" dedi.
OBEZLERE AŞI UYARISI
İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Alper Şener, erişkinlerde olduğu kadar 15-18 yaş grubundaki çocuklarda da hastalığın daha fazla görülmeye başladığını söyledi. Bu yaş grubundakilerin önemli bölümünün obez sınırında olan gençler olduğuna dikkati çeken Şener, "Bu hasta grubundaki kişilerde sadece Kovid-19'a değil tüm enfeksiyonlara meyil var. 12 yaş üstü obez ya da aşırı kilolu bireylerin mutlaka aşı yaptırması gerekiyor" dedi. AA