Danıştay’dan yerli muadil ilaçlara destek veren karar

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği
, 2017'de SGK
'nın internet sitesinde yayımlanan çeşitli firmalara ait 50 ithal ürünün bedeli ödenecek ilaçlar listesinden pasiflenmesine ilişkin kararın iptaline yönelik Danıştay
'a başvurdu. Tıbbi ilaç ve tıbbi cihazda yerli imalatın artırılması, bu sayede dışa bağımlılığın azaltılması, Türkiye
'nin dünya ilaç pazarında ön sıralara yerleşmesi amacıyla yapılan düzenlemenin iptaline ilişkin yapılan başvuruyu değerlendiren Danıştay 10
. Dairesi, söz konusu düzenlemede hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Danıştay 10. Dairesi'nin kararında "Dava konusu düzenlemede kamu yararı bulunuyor. Anılan süreçte, yerli ve milli sermaye ayrımı yapılmadığı, yerli imal payı yüzde 50 ve üzerinde ürünü olan tüm firmalara uygulandığı; uluslararası alanda ilaçların mal ticaretinden ayrı bir alanda bulunduğu dikkate alındığında, yerelleşme sürecinde Türkiye'nin uluslararası anlaşmalardan doğan yükümlülüklerinin ihlalinin söz konusu olmadığı anlaşılmakta, anılan düzenlemede üst hukuk normlarına, kamu yararına ve hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır" denildi. 2020'de dünya ilaç pazarı 1.265 trilyon dolar, tıbbi cihaz pazarı ise 432 milyar dolar seviyesine ulaştı. Dünya ilaç pazarında lider ülke ABD
olurken, Türkiye ise dünyada 17'nci sırada bulunuyor. Türkiye, 2019'da sağlığa yaklaşık 201 milyar lira harcadı. Son yıllara bakıldığında sağlık harcamalarının yüzde 45 bandındaki oranı ilaç ve tıbbi cihaz harcamalarının oluşturduğu görüldü.