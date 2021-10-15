Hedef tam bağımsız savunma sanayii

Savunma Sanayii İcra Komitesi
, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında toplandı. Külliye'de basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 2.5 saat sürdü. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) ile güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemeye yönelik konuların ele alındığı bildirildi.
YENİ TEKNOLOJİLER
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu kapsamda, elektronik harp ve radar sistemleri, haberleşme ve bilgi sistemleri, mühimmat ve füzeler, muhtelif platformlar, insansız kara araçları, ekipman ve teçhizatlar, modernizasyon ve yeni teknolojilere ilişkin çeşitli projeler karara bağlanmıştır. Toplantıda savunma sanayii ekosistemimizin daha da güçlenmesi için kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekilmiştir. Türkiye
, yerli ve milli sistem ve teknolojilerin tasarımı, geliştirilmesi ve üretimindeki kararlılığıyla, tam bağımsız savunma sanayii hedefine emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir." Öte yandan, Başkan Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentindeki Büyükelçilik Rezidansı'nda bir araya gelen Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) yöneticileri ve Türk medya mensuplarına seslendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala'nın vesilesiyle yapılan telefon bağlantısıyla katılımcılara hitap eden Erdoğan, özellikle birlik ve beraberlik içinde yapılan bu çalışmaların neticesinin de çok verimli, çok hayırlı olacağına inandığını vurguladı.
BÜYÜKELÇİLER GÜVEN MEKTUPLARINI SUNDU
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, dün Azerbaycan
'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov
'u kabul etti. Erdoğan'a güven mektubu sunan Mammadov, beraberindeki eşi ve çocuklarını takdim etti. Ardından hatıra fotoğrafı çektirildi. Avustralya
'nın Ankara Büyükelçisi Miles Robert Armitage
de Erdoğan'a güven mektubunu sundu.