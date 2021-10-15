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Giriş Tarihi: 15.10.2021 15:54

HSK üyeliğinden istifa eden Kocabey’den açıklama!

İLKER TURAK İLKER TURAK
HSK üyeliğinden istifa eden Kocabey’den açıklama!

HSK üyeliğinden istifa eden Hamit Kocabey, “Görev yaptığımız 4,5 yılda binlerce insanın hayatına dokunduk, devletin ve milletin hukukunu gözeterek mücadele verdik. Hayatımız boyunca bulunduğumuz noktada hiçbir yanlışa göz yummadık. Gelinen aşamada verdiğimiz kararın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey dün görevinden istifa etmişti. Kocabey, yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı istişare sonrası istifa ettiğini belirterek, "Dünden bu yana binlerce güzel söz ve temenni duyduk, herkese şükranlarımı sunuyorum. Görev yaptığımız 4,5 yılda binlerce insanın hayatına dokunduk, devletin ve milletin hukukunu gözeterek mücadele verdik. Hayatımız boyunca bulunduğumuz noktada hiçbir yanlışa göz yummadık. Gelinen aşamada verdiğimiz kararın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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HSK üyeliğinden istifa eden Kocabey’den açıklama!
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