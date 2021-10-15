HSK üyeliğinden istifa eden Kocabey’den açıklama!

Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey dün görevinden istifa etmişti. Kocabey, yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı istişare sonrası istifa ettiğini belirterek, "Dünden bu yana binlerce güzel söz ve temenni duyduk, herkese şükranlarımı sunuyorum. Görev yaptığımız 4,5 yılda binlerce insanın hayatına dokunduk, devletin ve milletin hukukunu gözeterek mücadele verdik. Hayatımız boyunca bulunduğumuz noktada hiçbir yanlışa göz yummadık. Gelinen aşamada verdiğimiz kararın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.