Sağlık Bakanı Koca: Gençler aşılarımızı olalım

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca
, aktif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yaklaşık yüzde 40'ının, 23 yaş altı kişilerden oluştuğunu hatırlatarak, vatandaşlara aşı olma çağrısında bulundu. Koca, dün saat 07.21'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Günaydın, çantalar hazır mı? Gençler, kahvaltımızı yaptık mı? Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelilere: Dün, Bilim Kurulu
toplandı. Aktif vakaların yüzde 40'ının 23 yaş altı kişiler olduğu bilgisini sizlerle paylaştık. Dikkatli davranalım. 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım" ifadelerini kullandı. ANKARA
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDEN KOCA'NIN ÇAĞRISINA DESTEK
EDİRNE'DE üniversite öğrencileri Bakan Koca'nın aşı çağrısına destek verdi. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü öğrencisi Melih Aygün, "Maske, mesafe ve hijyen kurallarını elimizden geldiğince en iyi şekilde uygulamalıyız. Herkes aşısını olmalı. Aşı bizi salgından koruyacak. Ben de aşımı oldum. Çevremde kayıplar yaşayanlar oldu. O yüzden sevdiklerimizi ve ailemizi korumak için bütün önlemleri almamız gerekiyor." dedi. Edebiyat Fakültesi
Almanca Mütercim Tercümanlık Bölümü öğrencisi Barış Balıkçı da "Arkadaşlar, 2 doz aşımı oldum ama henüz daha virüs bitmedi. Maskemizi takalım, hijyene dikkat edip aşımızı olalım ve virüsü böyle bitirelim" diye konuştu. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi öğrencisi Ebru Güler, herkesin kendisi ve sevdiklerinin sağlığı için aşı olması gerektiğini vurgulayarak, "Ben iki doz aşımı oldum. Aşı olmayan diğer öğrenci arkadaşlarımızın da toplum sağlığı için aşı olmasını bekliyoruz" dedi. AA