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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Meclis'e sunuldu
Giriş Tarihi: 16.10.2021 01:26 Son Güncelleme: 16.10.2021 02:29

Son dakika: 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Meclis'e sunuldu

AA
Son dakika: 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Meclis’e sunuldu

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile gerekçesi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifinin genel gerekçesinde, söz konusu kanun teklifinin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na uygun olarak hazırlandığı belirtildi. Kanun teklifinin hedefleri arasında ise salgın sonrası toparlanma döneminde büyüme potansiyelini artırma, nitelikli istihdam, enflasyon ve cari açık yaratmama, yurt içi tasarruf, yeşil dönüşümü dikkate almak, gelir adaletini sağlamak gibi esaslar yer aldı.

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Son dakika: 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Meclis'e sunuldu
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