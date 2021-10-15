Son dakika: 45 ilde FETÖ operasyonu! 98 gözaltı kararı

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Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ
'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve SİBER Daire Başkanlıkları tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışmalarda çok sayıda isim tespit edildi. Örgütün Jandarma Genel Komutanlığı
'nda mahrem imam oldukları belirlenen, 7'si görevde, 53'ü çeşitli kamu kurum kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere toplam 98 şüpheli hakkında Ankara merkezli 45 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.