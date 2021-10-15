SON DAKİKA HABERİ! Kimliklerde yeni dönem! Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek

YÜZ YÜZE İŞLEM ZORUNLULUĞU BİTİYOR

Uzaktan kimlik doğrulama hizmetiyle yüz yüze temasa gerek olmadan kimlikler uzaktan doğrulanabilecek. E-imza sahipleri abonelik ve başvuru işlemlerinde vakit kaybetmeyecek. Bu yenilik öncesinde e-imza alabilmek için kimlik doğrulama işlemlerinin notere gidilerek, BTK tarafından yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarına bizzat giderek ya da ilgili kurumlardan adreste kimlik doğrulama hizmeti alınarak yüz yüze yapılması gerekiyordu.