Teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Konuyla ilgili Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada; "Adıyaman İl Jandarma Komutanlığımızca Eren-8 Şehit Uzm. J. V. Kad. Çvş. Kürşat Yılmaz-37 Operasyonu kapsamında Adıyaman Merkez Derinsu Köyü kırsalında icra edilen arazi arama tarama faaliyeti esnasında PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından kullandığı değerlendirilen ve toprağa gömülü vaziyette; 3 adet 50 litrelik jelikan bidon, 1 adet 12 kg. mutfak tüp, 1 adet 2,5 kg. piknik tüp, 1 adet piknik tüpüne ait başlık, 1 adet sırt çantası şeklinde torba, 1 adet 50 cm uzunluğunda akü bağlantı kablosu, 2 adet akü, 2 adet poşet içerisinde 52 kg. gübre, 1 Adet el testeresi ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda olay yerinde imha edilmiştir. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı olarak halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak maksadıyla her türlü terör örgütleri ile mücadeleyi azim ve kararlılıkla devam edecektir." şeklinde ifade edildi