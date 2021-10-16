AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’tan anket açıklaması: Açık ara birinciyiz...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ordu'da bir otelde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında, bu tür bölge toplantıların çok önemli ve faydalı olduğunu, fikirlerin tartışılıp ve istişarelerin yapıldığı bu toplantılarda ayrıca, dostluk, kardeşlik ve arkadaşlığın geliştirildiğini ifade etti.

Toplantıda, şimdiye kadar neler yapıldığı ve bundan sonrada neler yapılması gerektiği gibi konuların ele alındığını belirten Kurtulmuş, "Burası, bundan sonraki süreçte partimizin iktidarını daha güçlü bir şekilde sürdürmek, yerelde de daha başarılı hizmetler sunabilmek için neler yapabiliriniz muhasebesinin yapıldığı bir toplantı. Sizin bu hizmet sürecinizin ikinci devresi başladı. İkinci devresinde çok daha güzel, mükemmel hizmetler sunabilmenizi temenni ediyorum." diye konuştu.

Dünyanın önemli ve çok zor bir dönemden geçtiğine şahit olduklarının, insanlık tarihinin çok büyük kırılma noktalarından geçtiğinin altını çizen Kurtulmuş, özellikle 1990 yılı sonrasında dünyada yaşanan gelişmelere, son derece önemli yapısal değişikliklere şahit olduklarını vurguladı. Kurtulmuş, "Soğuk savaşla birlikte dünyada çok farklı güç bölgeleri, güç çevrelerinin ortaya çıktığına hızla şahit oluyoruz." dedi.

Türkiye'nin yeni gelişen küresel denklemler içerisinde bir büyük aktör olarak, büyük bir güç merkezi olarak ayağa kalkmasını, güçlü bir şekilde ilerlemesini istemeyen, çok sayıda küresel merkezin olduğunun farkında olduklarını aktaran Kurtulmuş, AK Parti'nin bu yürüyüşüne birilerinin çelme takmaya çalıştığına, birilerinin algı operasyonları ile yolundan çevirmeye çalıştığına işaret etti.

Sadece son 10 yıl içerisinde bölgedeki gelişmelerin göz önünde bulundurulmasını isteyen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Suriye paramparça hale getirilmiş, Irak siyaseten bölünmüş, Libya parçalanmış, Yemen ikiye bölünmüş, zaten Balkanlar yönetilemez bir hale getirilmiş ve Kafkaslarda da yeni bir güç mücadelenin içerisine girilmiş. Ayrıca Doğu Akdeniz'de, özellikle bizi ilgilendiren kısmıyla Ege'de Yunanistan üzerinden de Türkiye köşeye sıkıştırtılmaya çalışılmış. Niye Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de petrol aramasından rahatsızlık duyuluyor. Niçin PYD, YPG sadece Suriye'de değil, Suriye üzerinden Türkiye'ye zarar verecek bir silahlı terör örgütü haline getiriliyor. Bu soruların cevabı güçlü ve büyük Türkiye'nin oluşmaması için Türkiye'nin çevresindeki problemlerle boğulması, problemlerle meşgul edilmesidir."

Kurtulmuş, AK Parti'nin bütün bu oynanan oyunların farkında olduğunu dile getirerek "Bu oyunların ne manaya geldiğini iyi bilenlerdeniz. Kimin taşeron, kimin bunları buralarda kullanan gruplar oluğunun fevkalade farkındadır. AK Parti güçlü Türkiye'nin istikametinde yürütülmesi için kararlı bir siyasi kadrodur. Oyunun farkında olan ve oyunun farkında olduğunu sahada da gösteren neredeyse tek ülke Türkiye'dir. Onun için Türkiye'ye kızıyorlar, onun için binlerce tır dolu silahları Orta Doğu'ya sevk ediyorlar." diye konuştu.