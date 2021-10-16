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Giriş Tarihi: 16.10.2021 18:31 Son Güncelleme: 16.10.2021 18:32

PKK darbe almaya devam ediyor! 4 PKK’lı daha teslim oldu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK darbe almaya devam ediyor! 4 PKK’lı daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. PKK, Eren operasyonları ile ağır darbe alırken, terör örgütü mensupları kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. 4 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen Eren Operasyonları ile PKK'a ağır darbe vurulurken bir yanda da ikna çalışmalarıyla terör örgütünün gerçek yüzünü görerek kaçan kişiler güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2021 YILINDA 166 TERÖRİST TESLİM OLDU

Teslim olan örgüt mensubumlarının 2013 ve 2015'de örgüte katıldığı, Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 166'a yükseldi.

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PKK darbe almaya devam ediyor! 4 PKK’lı daha teslim oldu
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