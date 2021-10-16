SON DAKİKA HABERLER: PKK’ya bir darbe daha! 4 hain etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada;
"Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullanıldı.
Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/5eRrujXV2i— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2021