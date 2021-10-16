Son dakika! Bakan Koca "Ciddi artış var" diyerek uyardı: Belirtileri Kovid-19'a benziyor

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs salgını ile gribal enfeksiyonlar arasındaki benzerliklere dikkat çekti.
"İHMALLER SEBEBİYLE CİDDİ ARTIŞ VAR"
Bakan Koca paylaşımında, "Covid-19 tedbirleri, geçtiğimiz yıl, gribal enfeksiyonları çok büyük oranda azaltmıştı. Belirtileri Covid-19'a benzeyen bu enfeksiyonlarda, mevsim şartları, maske ve mesafe tedbirlerindeki ihmaller sebebiyle ciddi artış var. Her iki riske karşı lütfen tedbirlere uymaya çalışın." dedi.
16 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI
Öte yandan, Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı 16 Ekim'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 28 bin 537 vaka tespit edildi.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 212 oldu. Bir günde toplam 357 bin 167 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 611 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 76,09 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 88,34 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 862 bin 236'a yükseldi.Son dakika: 16 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...