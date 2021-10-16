Suikast iddiası dedikodu çıktı

TERÖR
örgütü tarafından kendisine suikast yapılacağı iddiasında bulunan Zafer Partisi
Genel Başkanı Ümit Özdağ
'a bu bilginin bir doktor tarafından verildiği, doktorun da bunu kalabalık bir ortamda dedikodu yapılırken duyması üzerine Özdağ'a aktardığı ortaya çıktı. Kadın doğum uzmanı N.Y. haziranda verdiği ifadesinde, 1.5 ay önce kalabalık ortamda tanımadığı bir kişinin Ümit Özdağ'ı kastederek "Bu da herhalde İsrail
'e çalışıyor, buna da bir şeyler olabilir" şeklindeki konuştuğunu duyduğunu, konuşmayı da oradan ayrıldıktan sonra Özdağ ile yakın olduğunu bildiği G.G.'ye anlattığını ifade etti. Telefonda G.G.'ye "Ümit Başkan
'la alakalı suikast muhabbetleri dönüyor, sizin haberiniz var mı? Yoksa başkana iletin, haberiniz olsun" dediğini, ayrıca Özdağ'a WhatsApp'tan mesaj atarak uyardığını belirtti. G.G. ise, N.Y.'nin kendisini "Abi çok önemli" diyerek önce mesaj attığını daha sonra da aradığını söyledi. Telefonda kendisine "Ümit Özdağ'a suikast düzenleyecekler dikkat etsin" dediğini, ben de kim düzenleyecek, donesi olup olmadığını sorduğunda, "Sen Ümit hocama söyle, onun istihbarat kanadı geniştir, ne demek ister anlar" diyerek telefonu kapattığını ifade etti.