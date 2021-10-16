Usta fotoğrafçı Ara Güler Beyoğlu’nda anılacak

Çektiği fotoğraflarla adından sözettiren ve üç yıl önce hayatını kaybeden Usta fotoğrafçı için Pazar günü saat 12.00'da Beyoğlu Belediyesi tarafından İstiklal Caddesi'nde "Ara Güler için Fotoğraf Çek" etkinliği düzenlenecek. Galatasaray Meydanı'nda kurulan platformda vatandaşlar gün boyu Ara Güler'in fotoğraflarının önünde hatıra fotoğrafı çektirme imkanı bulacak.

Anma etkinlikleri kapsamında Ara Güler'in adının verildiği, Ara Kafe'nin bulunduğu sokakta sanatçının fotoğraflarından oluşan bir sergi de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Sergi açılışının ardından dostları Ara Güler anısına gerçekleştirilecek sohbette bir araya gelerek Ara Güler'i anlatacaklar.