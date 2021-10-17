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Giriş Tarihi: 17.10.2021 10:09

Adana'da terör örgütü PKK üyeliğinden aranan 3 kişi yakalandı

AA
Adana’da terör örgütü PKK üyeliğinden aranan 3 kişi yakalandı

Adana'da, terör örgütü PKK üyeliğinden aranan 2 hükümlü ve 1 zanlı yakalandı. Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK üyeliğinden 7 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler E.E. (30) ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis bulunan H.A. (61) ile aynı suçtan aranan şüpheli S.D'nin (25) saklandığı adresi belirledi.
Polis, yaklaşık 14 yıldır firari olan H.A. ve yaklaşık 10 yıl firar eden E.E. ile zanlı S.D'yi yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Zanlı S.D. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Adana'da terör örgütü PKK üyeliğinden aranan 3 kişi yakalandı
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