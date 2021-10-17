Bahisçilere çanak tutan polislerin rüşvet çarkı ortaya çıktı

Geçtiğimiz aylarda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 7 ilçede sanal ortamda yasadışı bahis oynattığı iddia edilen 20 kişilik bir şebekeye yönelik operasyon düzenledi. 6 ay boyunca yapılan teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde, belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda bahis oynatmakta kullanıldığı belirlenen cep telefonları ve dijital materyallere el kondu. 1'i örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen 5 üye ise Balıkesir'de yakalandı.

Örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Serdar D.'nin ikametinde kırık bir telefon ele geçirildi. El konulan telefon incelendiğinde bir polis memuruyla yapılan görüşmeler ortaya çıktı. Telefonda kendilerine yapılacak olan operasyondan bir gün önce mesaj attıkları, mesaj sonrası Serdar D.'nin diğer üyelerle birlikte ikametlerinden ayrıldıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Serdar D., Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Büroda görevli polislerle bir arkadaşları vasıtasıyla tanıştığını anlatıp, rüşvet çarkını deşifre etti.

'OPERASYON GECESİ ARAYIP, HABER VERDİLER'

Örgüt yöneticisi, O. ve M. isimli iki polis memuruyla sık sık görüştüklerini, kurdukları yasadışı bahis sitesinin bu şekilde aylarca açık kaldığını, bu şekilde para kazandıklarını ve kendilerini koruyan iki polisi, Vatan Emniyet binasının etrafındaki bir çay ocağına götürerek para verdiklerini söyledi. Serdar D., 'Polislerle Facetime üzerinden görüşme yapıyorduk. 250 bin lirayı peşin verdikten sonra sitede oyunlar devam etti. Bana her mesaj geldiğinde 100 bin lira ayarlayıp, çay bahçesine götürdüm. Bir keresinde araç içerisinde F. isimli bir amir olduğunu, parayı bölüştükleri için daha fazla getirmem gerektiğini söyledi. Bu şekilde 6 ay boyunca para götürmeye devam ettim. Sitede açık şekilde oyun oynatmaya devam ediyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bir soruşturma nedeniyle teknik ve fiziki takibe takılmıştık. Operasyon olacağını söylediler. Parayı verip polislerin yanından ayrıldıktan sonra gece aradılar, 'Operasyon olacak. Gözaltına alacağız sizi, telefonları kırın atın' dediler. Araç kiralayarak Balıkesir'e gidiyorduk, operasyon olduğunu yönünde basına haberler düştü. Bizde kısa süre sonra yakalandık' dedi.

POLİS TANIKLIK ETTİ

Polislerin rüşvet çarkını ifşa eden örgüt yöneticisinin itirafı sonrası rüşvetçi polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, KOM Şube Müdürlüğünden 1 polis ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 3 polis memurunun, teknik takipte olmasına rağmen Serdar D.'nin suç unsuru içerinde tapelerini dosyaya girmemesi, soruşturma dosyasında isminin az geçmesi ve suç delillerin olan tapelerini ortadan kaldırılmasını sağladıkları belirlendi. Polislerin, bu örgüt yöneticisi hakkındaki operasyon bilgi edinmesi karşılığında rüşvet aldıkları tespit edildikten sonra Siber Suçlarla Görevli polis memuru soruşturmaya tanıklık etti. Polis, rüşvet iddialarını doğrularken, operasyon günü gözaltına alınan ve nezarethanede bulunan şüphelilerin yanına giderek bilgi aktardığını söyledi.

Polislerin operasyon için yaptığı hazırlık ve tapeler yeniden başka bir birim tarafından incelenirken, görevli polisler hakkında soruşturma başlatıldı. Grevli amir ve polislerin görev yerleri değiştirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.