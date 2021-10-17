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Giriş Tarihi: 17.10.2021

Rüşvet çarkından polisler çıktı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Rüşvet çarkından polisler çıktı
İstanbul'da 7 ilçede sanal ortamda yasadışı bahis oynatan 20 kişiye düzenlenen operasyonda el konulan dijital materyallerden rüşvet çarkı çıktı. Örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Serdar D.'nin, hakkındaki soruşturmadan haberdar olduğu, tapelerin 4 polis tarafından imha edildiği, bunun karşılığında polislerin İstanbul Emniyeti etrafındaki bir çay bahçesinde çanta dolusu para aldığı tespit edildi.
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Serdar D., Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Büroda görevli polislerle bir arkadaşları vasıtasıyla tanıştığını anlatıp, rüşvet çarkını deşifre etti.
Polislerin parayı alırken emniyet amirinin de araç içerisinde olduğu iddia edildi. Polislerin ve amirin görev yeri değiştirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Rüşvet çarkından polisler çıktı
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